66 Menschen in Niedersachsen an Drogen gestorben

Hannover In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr 66 Menschen an den Folgen des Konsums harter Drogen gestorben. Dies sei ein Mensch mehr als 2016, teilte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, am Dienstag in Berlin mit. Bundesweit ging die Zahl der Drogentoten um fast fünf Prozent auf 1272 zurück. dpa