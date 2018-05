Hannoversche Landeskirche prüft den Pfarrberuf

Ein evangelischer Geistlicher hält während eines Gottesdienstes eine Bibel in der Hand. Die Landeskirche in Hannover berät über die Zukunft des Pfarrberufes. Foto: Archivbild: Jan Woitas/dpa

Mit der Zukunft des Pfarrberufs setzt sich die hannoversche Landeskirche auf einer Fachtagung auseinander. Mehr als 200 Pastorinnen und Pastoren werden am Dienstag zu dem Treffen erwartet, bei dem es um die Gestaltung des Berufs in den kommenden zehn Jahren geht. Wegen Umbrüchen in Kirche und Gesellschaft werde die Arbeit sich verändern.

Unter anderem geht es um den verstärkten Einsatz von Ehrenamtlichen. Außerdem fürchtet die evangelische Kirche einen Pfarrermangel. Gerade auf dem Land werde es schwieriger, freie Pfarrstellen zu besetzen. Ein Kirchenkreis hatte vor eineinhalb Jahren bereits die Zuweisung von Pfarrern auf ungeliebte Stellen in der Provinz gefordert. dpa