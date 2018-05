Mehr Fahrschüler fallen durch die Prüfung

Immer mehr Fahrschüler in Niedersachsen fallen durch die Prüfung. Die Quote der „Durchfaller“ im praktischen Teil ist nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes im dritten Jahr in Folge gestiegen. Sie lag 2017 bei 27,2 Prozent. 2014 waren es noch 24,8 Prozent. Im theoretischen Teil steigt die Durchfaller-Quote sogar schon seit vier Jahren in Folge - von 26,1 Prozent 2013 auf 33,9 Prozent im vergangenen Jahr.

Trotz der negativen Entwicklung schneidet Niedersachsen im Ländervergleich dabei noch relativ gut ab. Deutschlandweit lag die Durchfaller-Quote in der Theorie bei 36,8 und in der Praxis bei 28,1 Prozent. In Bremen fielen sogar 38,8 Prozent der Kandidaten durch die praktische Prüfung (Theorie: 34,6 Prozent).

Als Gründe für die höhere „Durchfallquote“ nennt der ADAC unter anderem die zunehmende Komplexität des Verkehrs und die gestiegenen Anforderungen. Der niedersächsische Fahrlehrerverband weist zudem auf die steigende Zahl von Geflüchteten hin, die sich zu den Prüfungen melden. Für viele Migranten sei vor allem der theoretische Teil mit größeren Hürden verbunden als für deutsche Muttersprachler, sagte der Verbandsvorsitzende Dieter Quentin.

Auch wegen der gestiegenen Zahl Geflüchteter in den Fahrschulen ist die Zahl der theoretischen Fahrprüfungen in Niedersachsen im vergangenen Jahr um knapp 14 000 auf gut 186 000 gestiegen, die Zahl der praktischen Prüfungen erhöhte sich um knapp 7000 auf 181 000.

Das niedersächsische Verkehrsministerium sieht ein Problem darin, dass auch Personen mit Führerschein, den sie außerhalb Europas erworben haben, ohne weitere Vorbereitung eine sogenannte Umschreibung vornehmen lassen können. Sie dürfen sich, ohne zuvor noch einmal theoretische oder praktischer Fahrstunden zu nehmen, sofort zur Prüfung anmelden. „Das kann leichter dazu führen, dass die Prüfungen nicht bestanden werden“, sagte ein Ministeriumssprecher. Deshalb solle das Verfahren geändert werden.

Derzeit werde eine Reform der Fahrschüler-Ausbildungsverordnung zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt. „Wir brauchen eine verbindliche Ausbildung für Inhaber ausländischer Führerscheine zum Beispiel aus Syrien oder Nordafrika, bevor sie sich zur Prüfung anmelden können“, sagt Fahrlehrerverbandschef Quentin. „Dann wäre auch die Durchfaller-Quote geringer.“

Ein ganz anderes Problem im Zusammenhang mit Führerscheinprüfungen sieht der TÜV Nord. „Es gibt eine zunehmende Zahl von Täuschungsversuchen“, sagt Sprecher Sven Ulbrich. Die „Hannoversche Allgemeine“ hatte berichtet, dass der TÜV Nord in seinem Bereich, zu dem außer Niedersachsen auch Bremen, Schleswig-Holstein und Teile Nordrhein-Westfalens gehören, im Jahr 2017 450 Täuschungsversuche aufgedeckt hatte.

Der niedersächsische Fahrlehrerverband hält diese Zahl nur für die Spitze des Eisbergs. „Bei den theoretischen Prüfungen werden zunehmend verbotene technische Hilfsmittel wie Mini-Kameras oder Mini-Kopfhörer eingesetzt“, sagte Verbandsvorsitzender Quentin. „Und dann sitzt irgendwo draußen ein Helfer und sagt dem Prüfling vor, wo er das richtige Kreuz setzen muss.“ Derartige Delikte müssten deutlich härter bestraft werden, sagte Quentin. „Denn wer einen Führerschein auf diese Weise erwirbt, ist eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr.“ dpa