Harald Range gestorben

Göttingen . Der aus Göttingen stammende ehemalige Generalbundesanwalt Harald Range ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 70 Jahren, wie das Bundesjustizministerium am Donnerstag bestätigte. Range war unter anderem in Lüneburg, Northeim und Osterode tätig, von 2001 bis 2011 war er Generalstaatsanwalt in...