Ex-Pfleger Niels Högel wegen weiteren Patientenmordes angeklagt

Oldenburg Die Staatsanwaltschaft legt dem früheren Krankenpfleger 98 Morde an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zu Last. Grund ist ein Übermittlungsfehler.

Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel soll noch einen Menschen mehr als bisher bekannt getötet haben. Damit legt die Staatsanwaltschaft dem früheren Krankenpfleger 98 Morde an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zu Last. Im Fall einer Delmenhorster Patientin habe es einen Übermittlungsfehler gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Donnerstag mit. Die Medizinische Hochschule Hannover habe in einer Gewebeprobe der Leiche Rückstände eines Herzmedikaments gefunden, den Ermittlern aber versehentlich ein negatives Ergebnis mitgeteilt.

Niels Högel soll schwer kranke Patienten an den beiden Kliniken zu Tode gespritzt haben. Wegen sechs Taten musste er sich bereits vor Gericht verantworten, wegen Mordes wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Oktober steht er erneut vor Gericht. Die Kammer muss noch entscheiden, ob die Anklage um den neuen Fall ergänzt wird. dpa