Acht Menschen bei Unfall nahe Göttingen verletzt

Göttingen Acht Menschen sind bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos auf der B3 im Landkreis Göttingen verletzt worden. Vier von ihnen erlitten am Montagnachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei in Göttingen mitteilte. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Göttingen und Northeim gebracht. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass ein in Richtung Nörten-Hardenberg fahrendes Auto kurz hinter dem Bovender Tunnel ins Schleudern kam und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall zunächst gesperrt. Es handelt sich um die wichtigste Verbindung zwischen Göttingen und Northeim. dpa

