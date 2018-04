Spaziergängerin findet Frauenleiche

Barsinghausen Beim Gassigehen mit ihrem Hund hat eine Spaziergängerin am Dienstag in Barsinghausen eine Frauenleiche entdeckt. Bei der Obduktion wurde der Polizei zufolge festgestellt, dass die Frau – ihre Identität ist noch nicht geklärt – eines gewaltsamen Todes gestorben sei. Die Ermittlungen dauern an. dpa