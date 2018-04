Polizei ermittelt nach Bombendrohung in Stadthagen

Nach einer Bombendrohung gegen eine türkische Hochzeitsfeier mit 900 Gästen in Stadthagen sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Ein Unbekannter hatte am Samstagabend bei der Polizei angerufen und gedroht, er habe eine Bombe in dem Veranstaltungsraum platziert und werde sie zünden. Einsatzkräfte suchten daraufhin das Gebäude ab, die Party mit den 900 Gästen musste verlegt werden. Sprengkörper wurden aber nicht gefunden. Später am Tag gab es noch eine weitere Bombendrohung gegen einen Döner-Imbiss in der Stadt. Die Ermittler vermuten, dass derselbe Täter am Werk war.

Einer der Anrufe wurde in eine öffentliche Telefonzelle zurückverfolgt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Dort seien Spuren gesichert worden, die jetzt ausgewertet würden. dpa