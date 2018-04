Buchvorstellung eines ungleichen Paares - Hoffmann und Gabriel

Da saßen sie nun in roten Sesseln einträchtig beieinander, der angeblich so knallharte CDU-Konservative und der frühere SPD-Chef. „Wir haben uns persönlich schätzen gelernt“, sagte also Sigmar Gabriel (SPD) über Gert Hoffmann (CDU). Dass hinter Gabriel der Trennvorhang zum Vorraum rot war und...