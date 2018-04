Hannover Vor allen Dingen fehle es den Grund-, Haupt- und Realschulen an Lehrern. Deswegen sollen an diesen Schulformen die meisten Lehrer eingestellt werden.

2000 neue Lehrer in Niedersachsen sollen eingestellt werden

2000 neue Lehrer sollen im kommenden Schuljahr Niedersachsens allgemeinbildende Schulen verstärken. Dadurch soll die Unterrichtsversorgung deutlich verbessert werden.

„Wir wollen die 100 Prozent Unterrichtsversorgung schnellstmöglich wieder erreichen. Daher wollen wir so viele Lehrkräfte wie möglich einstellen.“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag in einer Pressemitteilung.

Vor allen Dingen fehle es den Grund-, Haupt- und Realschulen an Lehrern. Deswegen sollen an diesen Schulformen auch 845, und an Gymnasien dagegen nur 200 neue Stellen geschaffen werden. dpa