Polizei nimmt 93 gewaltbereite Fans aus Halle in Gewahrsam

Die Polizei hat am Sonntag eine große Gruppe gewaltbereiter Fußball-Fans des Halleschen FC im Emsland in Gewahrsam genommen. Die Polizei durchsuchte insgesamt 88 Menschen aus der Fangruppe und fand Sturmhauben, einen Böller und zwei Joints, wie die Polizei Emsland am Montag mitteilte. Insgesamt 93 Gästefans blieben der Polizei zufolge bis zum Ende des Drittliga-Spiels gegen den SV Meppen in Gewahrsam und traten am Nachmittag die Heimreise an. Eine Richterin beim Amtsgericht bestätigte die Maßnahmen der Beamten.

Die Gruppe hatte schon vorher für Aufsehen gesorgt, weil sie während einer Fahrt mit einem Ausflugsschiff auf der Ems bengalische Feuer gezündet hatte. Nach der Schifffahrt machten sich die Fans von der Emsbrücke aus zu Fuß auf den Weg zu einer Gaststätte, wo Anhänger des heimischen SV Meppen in der Regel einkehren. Polizisten der Einsatzhundertschaft aus Oldenburg stoppten die Fans aus Halle, bevor sie die Kneipe erreichten. Die Männer versuchten dort dann, die Polizeisperre zu durchbrechen und griffen die Beamten an. Verletzt wurde dabei niemand. Rund um das Stadion blieb es am Sonntag ruhig.

Die Polizei hat gegen einige der Männer Strafverfahren eingeleitet – wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. dpa