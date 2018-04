Lauenförde Ein Mann in Lauenförde soll versucht haben, einen Ex-Arbeitskollegen zu verbrennen. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen versuchten Mordes angeklagt

Anklage: 41-Jähriger will aus Rache Ex-Kollegen verbrennen

Aus Rache soll ein Mann in Lauenförde an der Weser versucht haben, einen früheren Arbeitskollegen anzuzünden und zu verbrennen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat den 41-Jährigen jetzt wegen versuchten Mordes angeklagt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Der Mann aus Beverungen soll seinen 47 Jahre alten Ex-Kollegen dafür verantwortlich gemacht haben, dass er seinen Arbeitsplatzes verloren hatte. Laut Anklage lauerte er dem Mann im Februar frühmorgens vor dessen als Garage genutzter Scheune auf, um ihn zu töten. Dazu soll er ihn zunächst mit drei Litern Benzin übergossen haben, die Kleidung des Opfers soll vollständig durchtränkt gewesen sein.

Der Plan, den Mann anzuzünden, scheiterte jedoch. Der 47-Jährige setzte sich zur Wehr und konnte fliehen. Der 41-Jährige wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Er gab an, er habe lediglich das Fahrzeug seines Ex-Kollegen in Brand setzen wollen.

Aus Ärger über den Verlust des Arbeitsplatzes hatte der 41-Jährige sein Opfer bereits im vergangenen Jahr zu erpressen versucht. Dafür war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. dpa