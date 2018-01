Digitalisierung großes Thema auf Bildungsmesse Didacta

Hannover Der schleppende Breitbandausbau hemmt aus Sicht des Didacta Verbands die Digitalisierung an Deutschlands Schulen. Vor Beginn der weltgrößten Bildungsmesse in Hannover sagte der Hauptgeschäftsführer der Interessenvertretung der deutschen Bildungswirtschaft, Reinhard Koslitz: „Die Infrastruktur an den Schulen ist ein sehr schwieriges Thema.“ Er hoffe, dass die Politik in Berlin hier endlich handeln werde, wie es im Bundestagswahlkampf versprochen wurde. Gerade auf dem Land gibt es häufig kein schnelles Internet.

Weil digitale Themen für Lehrer und Schüler immer wichtiger werden, bündelt sie die Fachmesse sie vom 20. bis 24. Februar in einer eigenen Halle. Das Tempo des Wandels sei enorm, sagte Koslitz. „Wir haben auch rund 50 Start-Ups auf der Messe. Die denken ganz anders und haben andere Arten zu vermitteln.“ Erwartet werden insgesamt mehr als 800 Aussteller aus 130 Ländern sowie rund 80 000 Besucher.

Die Didacta will Lehrern, Erziehern und Ausbildern einen Überblick über aktuelle Entwicklungen von der frühkindlichen Bildung bis hin zum lebenslangen Lernen geben. Insgesamt werden etwa 1500 Veranstaltungen angeboten. Die Messe ist auch eine Plattform für Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Das niedersächsische Kultusministerium etwa legt Schwerpunkte auf die Ganztagsschulen und den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung.(dpa)