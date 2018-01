Tausende tote Küken liegen auf der Straße

Kisten mit Tausenden toten Küken haben auf einer Landstraße im Landkreis Ammerland einen Unfall verursacht. Eine Autofahrerin konnte am Dienstagabend nicht mehr ausweichen, wie die Polizei in Bad Zwischenahn am Mittwoch mitteilte. Möglicherweise waren die Kisten von einem Lastwagen gefallen, der auf dem Weg in eine Tierkörperbeseitigungsanlage war. (dpa)

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder