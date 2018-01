Großeinsatz der Feuerwehr in Stadthagen

Hannover In Stadthagen hat am frühen Samstagmorgen ein Anbau eines Wohngebäudes Feuer gefangen. Um die Flammen zu löschen und eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern, war die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit rund 135 Mann vor Ort. Etwa eineinhalb Stunden nach der Alarmierung war der Brand unter Kontrolle. Um verbleibende Glutnester im Dach des einstöckigen Anbaus zu löschen, werde man aber noch ein paar Stunden brauchen, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Verletzt wurde niemand. In dem Anbau befanden sich Lagerräume eines Hotels. dpa

