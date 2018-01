Brand in Göttinger Wohnanlage – Bewohner springt aus Fenster

Bei einem Brand in einer Wohnanlage in Göttingen ist am Freitagabend ein Bewohner aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen und verletzt worden. Die Feuerwehr rettete eine weitere Person mit der Drehleiter und holte eine Mutter mit ihren vier Kindern aus dem Haus. Es habe insgesamt sieben Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend. Gebrannt habe es im zweiten Stock im Flur. Die Person, die aus dem Fenster sprang, während die Feuerwehr noch unterwegs war, habe vermutlich die Tür zum Flur geöffnet und sei dann vom starken Rauch überrascht worden.

Die Brandursache war zunächst noch unklar, die Höhe des Schadens ebenso. Nach Angaben der Polizei sollen acht Wohnungen der Anlage nicht mehr bewohnbar sein, die Bewohner sollen bei Familienangehörigen untergekommen sein.