Braunschweiger Zoll führt zu Schlag gegen Welpenschmuggler

Bereits im September 2017 kontrollierten Beamte laut einer Mitteilung des Zolls auf der Autobahn 7 nahe Northeim ein rumänisches Fahrzeug. Dabei hatte der Zoll auch vier tierische Passagiere in dem Fahrzeug entdeckt, nach deren Anblick die Beamten sofort das Veterinäramt des Landkreises Northeim einschalteten: Zum einen befanden sich die Hündin und ihre drei Welpen in bemitleidenswerten Zustand und zum anderen bestand der Verdacht, dass es sich um Hunde handelt, die der Gesetzgeber als gefährlich einstuft.

Doch zunächst gab es keine Handhabe gegen diesen Tiertransport. Eine Untersuchung ergab, dass die Hunde reisefähig waren. Daher sollten sie nach Schweden weitertransportiert werden. Die Beamten mussten wegen der Gesetzeslage trotz ungutem Gefühl die ungleiche Reisegruppe ziehen lassen.

Aber die Beamten gaben nicht so schnell auf: Sie schickten einen Hinweis an die schwedischen Behörden, sich am Zielort nach dem Zustand der Hunde zu vergewissern. Dort fand das zuständige Veterinäramt dann aber nicht nur die vier Hunde aus der Zollkontrolle, sondern eine illegale Zuchtanlage mit insgesamt zehn erwachsenen Hunden und ihren Welpen. Alle Tiere waren aus Rumänien eingeführt und bis zum geplanten Weiterverkauf in Schweden unter stark tierschutzwidrigen Umständen gehalten worden. Einige der Tiere waren bereits verkauft worden.

Daraufhin haben die schwedischen Behörden die erforderlichen Maßnahmen gegen die Hundeschmuggler und für die Tiere ergriffen. Der Hinweis der Braunschweiger Beamten führte zum Erfolg.

Andreas Löhde, Pressesprecher vom Hauptzollamt Braunschweig, meint zu dem Fall: „Schon im September habe ich mich gefragt, was denn nun aus diesen kleinen Hunden werden mag. Als ich nun die Nachricht aus Schweden erhalten habe, habe ich mich wahnsinnig gefreut: über die gute Zusammenarbeit hier mit dem Veterinäramt, über die gute Zusammenarbeit in der Europäischen Union und vor allem für die Hunde.

Denn durch unsere tägliche Arbeit mit den Tieren, sind Hunde echte Freunde auf vier Pfoten für den Zoll“.