Heute für Morgen! - Der Nachhaltigkeits-Newsletter

Weniger Müll, mehr Fahrrad fahren, regional und Bio einkaufen - nachhaltig zu leben wird für immer mehr Menschen immer wichtiger. Unser Newsletter „Heute für morgen!“ ist Dein Newsletter für mehr Nachhaltigkeit in der Region!

Unsere Autorinnen und Autoren berichten aus ihrem eigenen Alltag und erzählen, wie sie versuchen, nachhaltig zu leben. Was klappt, und wo es manchmal schwer fällt. Außerdem bietet der kostenlose Newsletter wichtige Updates aus den Bereichen Wohnen, Mobilität, Einkaufen und Essen. Wo gibt es in der Region bereits Konzepte für nachhaltiges Wohnen? Wo gibt es die besten regionalen Bio-Lebensmittel? Und wie weit ist der Ausbau der Windenergie in der Region eigentlich?

Der Newsletter erreicht Dich während unserer Nachhaltigkeitswochen vom 25. Oktober bis 6. November an jedem Wochentag – danach versorgt Dich der Newsletter jede Woche mit den neuesten Infos.

Melden Sie sich hier für den Newsletter 'Heute für Morgen!' an:



E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne



Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de