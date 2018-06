Sagen Sie es uns ins Gesicht!

SO MELDEN SIE SICH AN

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 14. Juni, 18.30 Uhr, im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig.

Melden Sie sich bitte an mit Ihrem Namen, Adresse, Rufnummer, Zahl der Plätze und dem Stichwort „Ombudsrat“ bis Montag, 11. Juni, 18 Uhr, per E-Mail unter: veranstaltung@bzv.de oder per Fax: (05 31) 390 03 04. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt.