Stärkt endlich den Zoll!

Wer den Wahlkampf verfolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass für die SPD, die Grünen und die Linken die Erhöhung des Mindestlohns von 9,60 Euro auf 12 Euro ein zentrales Anliegen war und ist. Ginge es nur nach den Linken, würde der Mindestlohn auf 13 Euro erhöht werden.

Es kann also gut sein, dass die FDP im Falle einer Ampelkoalition einen höheren Mindestlohn als Kröte schlucken müsste. Schon jetzt aber zeigt sich, dass der Mindestlohn ohne einen personell ausreichend ausgestatteten Zoll ein stumpfes Schwert ist. Papier ist geduldig, viele Arbeitnehmer scheren sich herzlich wenig um diese gesetzlichen Bestimmungen. Denn der Mindestlohn ist Gesetz, das ist ein Fakt. Also muss er auch umgesetzt werden. Wenn Firmen aber nur alle zig Jahre mal kontrolliert werden, weil die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls so mau besetzt ist, nutzt auch ein Mindestlohn von 12 Euro herzlich wenig. Laut einer Berechnung des Deutschen Gewerkschaftsbunds werden alleine in Niedersachsen mehr als 200.000 Arbeitnehmer um den Mindestlohn geprellt, der ihnen zusteht. Ein Armutszeugnis.

