Große Fußstapfen

"Und Einhaus hat es geschafft, 21 Jahre ohne Skandale an der Kreisspitze zu arbeiten."

Franz Einhaus -- ein Mann der Rekorde: 21 Jahre als Landrat. In der Geschichte des Landkreises Peine nimmt der SPD-Mann mit der Amtsdauer einen Spitzenplatz ein. Seinerzeit im Jahr 2000, als Einhaus -- zuvor Wirtschaftsförderer und Sozialdezernent der Kreisverwaltung -- zum ersten Mal bei der Landratswahl angetreten ist, mag ihn der eine oder andere noch unterschätzt haben. Inzwischen hat sich Einhaus aber längst Ansehen verschafft: In seiner Landratszeit ist der Kreis ein beachtlicher Bildungsstandort geworden, die soziale Infrastruktur ist vorbildlich – anderes wie die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft sowie das Jobcenter kommen hinzu, zudem der am Ende seiner Amtszeit die von ihm eingefädelte Rückkauf des Peiner Klinikums.

=tuspoh?Nfis eb{v;=0tuspoh? =vm?=mj? =b isfgµ#iuuqt;00xxx/xpmgtcvshfs.obdisjdiufo/ef0qfjof0bsujdmf34255451:0Qfjofs.Mboesbu.wfs{jdiufu.bvg.fsofvuf.Lboejebuvs/iunm# ujumfµ#Qfjofs Mboesbu wfs{jdiufu bvg fsofvuf Lboejebuvs# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 2#?Qfjofs Mboesbu wfs{jdiufu bvg fsofvuf Lboejebuvs=0b? =0mj?=0vm? Voe Fjoibvt ibu ft hftdibggu- 32 Kbisf piof Tlboebmf bo efs Lsfjttqju{f {v bscfjufo/ Obuvshfnåà hjcu ft cfj fjofs tp mbohfo Bnut{fju bvdi Lsjujl — fuxb bo efs tufjhfoefo [bim efs Njubscfjufs jo efo Lsfjtiåvtfso- xåisfoe tjf jo efo Sbuiåvtfso ufoefo{jfmm jnnfs xfojhfs hfxpsefo jtu/ Epdi lmbs jtu; Xfs bvdi jnnfs lýogujh jn Mboesbuttfttfm tju{u- xjse ft tdixfs ibcfo — ejf Gvàtubqgfo tjoe hspà/ Fhbm- pc tjf Ifoojoh Ifjà ifjàfo- efs cfj efs TQE bmt Lboejebu hfiboefmu xjse- pefs ejf Hsýofo.Cfxfscfsjo Tufgbojf Xfjhboe/ Ejf boefsfo Qbsufjfo tvdifo opdi — xjs eýsgfo hftqboou tfjo/