Moderne Eroberung

In Zentimetern ausgedrückt, geht von der Neuvermessung des Mount Everest als unstrittig höchstem Berg der Erde keine Erschütterung unseres Weltbildes aus. Der Riese ist, vor allem wohl tektonischen Kräften geschuldet, in einigen Jahrzehnten um 86 Zentimeter gewachsen und bringt es nun aufgerundet auf 8849 Meter. Politisch bemerkenswert ist das allemal, denn die ungleichen Nachbarländer China und Nepal, an deren Grenze der „Sagarmatha“ (Nepali) oder „Qomolangma“ (Tibetisch) liegt, haben die Neuvermessung am Berg zwar getrennt, in der Verkündigung aber gemeinsam vorgenommen. Beim Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Kathmandu im Herbst 2019 wurde dies von beiden Staaten zum „Zeichen ewiger Freundschaft“ erhoben. Die Mitwirkungsrechte Nepals bei dieser Formulierung dürften minimal gewesen sein. China und Indien liefern sich seit langem einen harten Wettstreit um Einflussnahme in dem bedauernswert ohnmächtigen Zwergstaat. Die „gut nachbarschaftliche“ Aktion am Everest ist für China nur die medial softe Variante der Manifestierung seiner geopolitischen Machtansprüche. Peking will Indien auf Distanz halten und die Grenze zwischen Nepal und Tibet wasserdicht kontrollieren. Billigprodukte, mit denen China die Märkte in Kathmandu seit Jahren flutet, waren wie vielerorts die Vorboten moderner Eroberung.

