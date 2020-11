Nie wieder!

In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober verlor Braunschweig sein Gesicht. So beschreibt Eckhard Schimpf, Journalist, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der „Braunschweiger Zeitung“ und Zeitzeuge den Tag, an dem das alte Braunschweig in Schutt und Asche fiel.

Braunschweig als eine Hauptstadt des Nazi-Wahns, als bedeutender Industriestandort, als große Wohnstadt, war ein wichtiges Ziel der Alliierten. Braunschweig sollte völlig zerstört, sollte unbewohnbar gemacht werden.

Der Feuersturm, der Braunschweig zweieinhalb Tage lang in eine Flammenhölle verwandelte, war das Ergebnis einer präzisen Planung, einer klar kalkulierten Abfolge von Spreng- und Brandbomben. Der Angriff dauerte nur 40 Minuten. Aber nur den zahlreichen Bunkern unserer Stadt verdanken wir, dass er nicht Zehntausende von Todesopfern forderte. Diese furchtbare Nacht und ihre Folgen bewegen uns bis heute. Zu einem Leserforum mit Eckhard Schimpf zum 75. Jahrestag des Bombardements wollten mindestens doppelt so viele Menschen kommen, als der Saal des Medienhauses zuließ. Unter ihnen waren viele, die als Kinder und Jugendliche die Schrecken des Krieges erleben mussten. Sie standen auf, erzählten ihre Geschichte – es war ein Abend, der nachwirkt. Kein Argument gegen den Wahnsinn des Krieges hätte überzeugender sein können als die Berichte derer, die ihn überlebten. Eckhard Schimpf hat gesagt, in dieser Nacht sei seine Kindheit zu Ende gegangen. Er musste wie so viele seiner Generation sehen, was kein menschliches Auge sehen, was keine Seele erleiden sollte. Er und andere seiner Generation waren bereit, über diese Nacht zu sprechen. Wir Nachgeborenen können es ihnen nicht hoch genug danken. Wir brauchen diese Gespräche. Denn wir müssen uns erinnern, wie furchtbar der Krieg und wie verletzlich der Frieden ist. Niemals dürfen wir ihn für selbstverständlich halten. Gerade in einer Zeit des politischen Abenteurertums, der Rückkehr des dumpfen Nationalismus und der Vorurteile gegen alles Fremde müssen wir uns daran erinnern, dass Friede unserer intensiven Arbeit bedarf. Der Krieg kennt keine Sieger. Ganz besonders in Braunschweig, einer Stadt, die sich dank hart arbeitender, kluger Männer und Frauen aus Schutt und Asche zu einer weltoffenen, toleranten und international attraktiven Stadt entwickelt hat, sollten wir stets der Opfer gedenken. Ihr Leiden und Sterben ist unsere Verpflichtung. Unser Land wurde von verantwortungslosen Ideologen, Rassisten und Mördern den Hunden des Krieges zum Fraß vorgeworfen. Nie wieder dürfen wir es so weit kommen lassen.