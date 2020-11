Die Brandmauer fehlt

Es waren befremdliche Bilder aus Leipzig. Während weltweit der Kampf gegen das Coronavirus läuft, tummelte sich eine Allianz von Esoterikern bis zu Hooligans und Rechtsextremisten. Gewiss waren – schon aufgrund der großen Zahl – auch viele dabei, die tatsächlich gar nicht so genau wissen wollten, mit wem sie da auf die Straße zogen. Und die es als lässliche Sünde ansahen, auf Maske und Abstand zu pfeifen.

Wer für Bürgerrechte kämpfen will, kann das allerdings nicht, wenn er sich zur Staffage für Extremisten macht. Auch die Legende von der Meinungsdiktatur trägt nicht. Man darf schließlich über Corona und die Gegenmaßnahmen diskutieren, von der Gefährlichkeit des Virus bis zu den Auswirkungen des Lockdowns und den besten Gegenstrategien. Das geschieht auch seit langem.

Die Protestbewegung treibt in Wahrheit etwas anderes um. Die große Mehrheit der Bevölkerung folgt im großen und ganzen der Linie der Politik – allerdings nicht, weil Bill Gates ihnen heimlich Mikrochips hätte einpflanzen lassen. Die Mehrheit fühlt sich bei Merkel, Scholz & Co. in guten Händen, Fehler eingeschlossen. Denn vieles über Corona weiß man noch nicht. Proteste gegen die Corona-Politik sind durchaus legitim. Sie brauchen aber eine Brandmauer: zu Extremisten und Verschwörungstheoretikern, zu Desinformation und Mythen.