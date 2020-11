Was für eine dramatische Wahlnacht. An diesen 4. November 2020 werden wir uns noch lange erinnern. Wer geglaubt hat, Donald Trump sei nach vier chaotischen Jahren und über 230.000 Corona-Toten bei den Wählern abgemeldet, hat sich bitter getäuscht.

Auch wenn zum Schluss dieser Ausgabe noch kein Endergebnis vorliegt, muss man zwei Dinge festhalten.

Erstens: Die Trump-Anhänger stehen wie eine Wand unbeirrt zu ihrem Idol. Sie glauben immer noch an ihn und haben ihm auch eklatante Fehler und leere Versprechen verziehen.

Und zweitens: Dass Trump sich noch vor Auszählung aller Stimmen zum Wahlsieger kürte, ist eine monströse Anmaßung. Der Präsident hatte bereits angekündigt, eine Niederlage nicht zu akzeptieren, weil sie angeblich nur mit „Wahlbetrug“ zu erreichen sei. Jetzt will er tatsächlich mit Klagen und Drohungen erreichen, dass Stimmen der Briefwähler nicht zählen.

Von Abraham Lincoln stammt der Satz: „Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, dann gib ihm Macht.“ Lincolns Nachfolger im Weißen Haus hat diesen Charaktertest nicht bestanden. Trump hat es nicht geschafft, sich in den vergangenen vier Jahren vom Polit-Rüpel zu einem pragmatischen Führer Amerikas zu entwickeln. Zu einem Präsidenten, der den Abgehängten im Trailerpark die Würde zurückgibt, dem Mittelstand die Existenzangst nimmt und die Elite fördert. Statt mit trumpschen „Deals“ die USA und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, hat er sich in einem Strudel von Fehlleistungen und Lügen selbst entzaubert.

Erfolge – wie in der Wirtschaft – waren sichtbar, doch wurden sie im Corona-Elend leichtfertig verspielt. Aber selbst Trumps schlimmste Fehler sind nichts gegen seine Verachtung einer Demokratie, für die Hunderttausende Amerikaner in Kriegen ihr Leben gaben.

Der Präsident versündigt sich mit seinem Ablehnen demokratischer Spielregeln auch am American Spirit. An der ur-amerikanischen Geschichte, die in immer neuen Varianten erzählt wird: Der Mutige – oft ein Underdog wie Trump – triumphiert am Ende mit fairen Mitteln über seine mächtigen Gegner. Denn Trump ist kein ehrlicher Sieger. Er spielt unfair. „Grab her by the Pussy“, riet er einmal seinen Kumpels für den Umgang mit Frauen. Die Demokratie behandelt er nicht viel besser.

Donald Trump ist erst dann Präsident, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Darauf müssen sich die Wähler verlassen können, die ihr Votum im Glauben an die US-Wahlgesetze per Brief abgegeben haben. Er hat erst gewonnen, wenn er zum zweiten Mal zweifelsfrei eine Mehrheit der Wahlmänner hinter sich hat. Besitzt er diese Mehrheit am Ende, dann muss das auch vom härtesten Gegner akzeptiert werden. So funktioniert Demokratie. Dann sollten ihm alle, die ihn eigentlich weghaben wollten, eine zweite Chance geben. Dann hätte auch das Polit-Establishment der Demokraten erneut versagt.

Wenn Trump es erneut schafft, war es ein historischer Fehler, auf den seriösen, aber müden 77-jährigen Joe Biden zu setzen. Dessen größte Stärke ist, dass er nicht Donald Trump ist. Das war zu wenig für einen Erdrutsch. Mit Biden gab es erschreckend wenig Angebot für eine Nation, die die Zukunft immer faszinierender fand als die Vergangenheit.

Aber vielleicht geschieht ja doch noch das Biden-Wunder. Sollte er hauchdünn gewinnen, wird er sehr viel Kraft brauchen, ein zerrissenes Land zu einen.

Bis dahin werden aber Gerichte das geordnete Ende dieser Wahl sichern müssen. Man möchte dafür beten, dass sie es schaffen und dass auf Amerikas Straßen alles friedlich bleibt.