753, Rom schlüpft aus dem Ei. Machtergreifung der Nationalsozialisten: 30. Januar 1933. Die Mauer fiel am 9. November 1989. Das alles sind Beispiele für bedeutende Daten, die ich im Laufe meiner Schullaufbahn auswendig lernen musste. Das ist ja auch gut so, aber erst Jahre später konnte ich in Worte fassen, was mich daran gestört hat.

Im Geschichtsstudium habe ich gelernt, dass es Alltagsgeschichte als eine Disziplin innerhalb der Geschichtswissenschaft gibt. In der Erinnerungskultur der Bundesrepublik überwiegen die Bilder der Mauer-Partys im November 1989, der Trabi-Kolonnen und feiernden Menschen. Um ganz tief in die Klischeekiste zu greifen: Die Bananen waren ausverkauft. Na und? Die Menschen haben sich im November 1989 zu recht gefreut. Aber was können wir aus diesen Bildern lernen? Wenn immer dieselben Bilder gezeigt werden, bekommen wir keinen Eindruck davon, wie das normale, schnöde Leben in der Deutschen Demokratischen Republik war. Wie haben Familien den Alltag bestritten? Wieviel Geld hatten sie für Lebensmittel zur Verfügung? Wie war das soziale Netzwerk gestrickt? Könnte das heutige Entwicklungen erklären? In der Schule habe ich nicht mal ansatzweise Antworten auf diese Fragen bekommen. In meinem Geschichtsunterricht wurde die deutsch-deutsche Teilung im Schnelldurchgang behandelt. Familienmitglieder berichten mir, dass sie in den 1970er-Jahren in der Bundesrepublik kaum Geschichtsunterricht zum Dritten Reich hatten. Sicherlich mag das andere Gründe gehabt haben – trotzdem sollten wir den Fehler nicht wiederholen, unliebsame Themen wie die DDR-Vergangenheit auszublenden. Auch interessant: Zeitzeugen Es sollte keine Diskussion sein, ob das ein Unrechtsstaat war oder nicht. Noch leben unzählige Zeitzeug:innen, die ihren Teil zum Geschichtsmosaik beitragen, unabhängig von Herkunft und Geburtsort. Wer weiß, wie viele Anekdoten noch in den Köpfen schlummern? Deshalb: Fragen Sie Ihre Eltern, wie es im Kalten Krieg war – egal ob in Ost oder West. Schreiben Sie Ihre Anekdoten, egal wie unbedeutend sie sein mögen, für Ihre Enkel:innen auf. Sie werden es Ihnen irgendwann danken und Ihre Erinnerungen weitertragen. Die Kultur des Erinnerns muss lebendig bleiben und darf sich nicht nur auf schöne Bilder beschränken.