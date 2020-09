Die große Endlagersuche: Löschen mit Lies

Der kluge Minister baut vor. Und so richtet Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) ein eigenes „Begleitforum“ zur Endlagersuche ein. Wieder einmal ist von mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung die Rede. Doch vor allem greift Lies vor der heißen Phase zum Feuerlöscher.

Denn wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung Ende des Monats ihren Zwischenbericht zu möglichen und nicht möglichen „Teilregionen“ für ein Endlager vorlegt, wird erfahrungsgemäß Zeter und Mordio herrschen. Was das Land Bayern kann („bei uns nicht“), gilt nämlich auch im kleinen: Endlager muss sein, aber bitte nicht bei uns. Dabei ist schon jetzt klar, dass Niedersachsen aufgrund seiner Geologie auf der bundesweiten Karte prominent vertreten sein wird. Für die bundesweite Suche und das Auswählen des Standorts gibt es zwar klare Kriterien. Aber dass das Thema in dem durch die Gorleben-Debatte, Asse und Schacht Konrad gebeutelten Niedersachsen besondere Brisanz hat, versteht sich von selbst. Die Bürgerbeteiligung zum Suchverfahren will Lies daher nicht nur dem Bund überlassen.

Denn den Ärger hat er vor der Haustür. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Beteiligung Grenzen hat. Alle wichtigen Kriterien, alle Verfahrensschritte sind – immerhin demokratisch – festgelegt. Mitentscheidungsrechte seien nicht vorgesehen, heißt es in einer Broschüre zur Öffentlichkeitsbeteiligung klar und deutlich. Doch Wirkung zeigen kann sie durchaus – vielleicht auch im Parlament.