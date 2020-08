Wie die Corona-Krise die Hartz-IV-Schwachstellen offenlegt

Was braucht ein Mensch mindestens zum Leben? Das ist keine Frage, die sich leicht beantworten lässt. Schon gar nicht, wenn die Lösung für alle gelten soll. Die Menschen sind so unterschiedlich wie ihre Bedürfnisse. Was einige für verzichtbar halten, ist für andere lebensnotwendig. Und doch steht die Bundesregierung alle fünf Jahre vor der Aufgabe, auf diese Frage eine passende Antwort zu geben.

An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett das neu ermittelte Existenzminimum beschließen. Hieraus ergeben sich die Sätze für Hartz IV. Ebenso wie für die Grundsicherung im Alter und den Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Corona-Krise: Die Pandemie legt Missstände offen

Der Staat legt damit fest, wieviel Geld er zur Verfügung stellt, damit die Ärmsten im Land über die Runden kommen können. An sich ist das eine Errungenschaft des deutschen Sozialstaats. Denn die Gemeinschaft gibt einen Betrag X, damit Menschen materiell nicht ins Bodenlose abstürzen. Viele andere Industrieländer der Welt haben kein solches System.

Doch wer genauer hinschaut, landet auch in Deutschland rasch beim Aber. Und dieses Aber ist in den zurückliegenden Monaten der Corona-Krise erheblich größer geworden. Die Pandemie hat etliche Missstände zutage befördert, die vorher im Verborgenen geblieben sind.

Corona hat das Gefühl fehlender Teilhabe oft verstärkt

Besonders, was die Lebenssituation der Ärmsten hierzulande betrifft. Im Lockdown wurde offensichtlich, was beengte Wohnverhältnisse, geschlossene Lebensmitteltafeln und fehlendes Geld etwa zum Kauf eines Computers bedeuten können.

Wer schon vor der Pandemie den Eindruck hatte, nicht dazuzugehören, bei dem dürfte sich dieses Gefühl in der Hochphase der Corona-Krise noch verstärkt haben.

Die Politik diskutiert im Zusammenhang mit Hartz IV oft über soziale Teilhabe. Meist bleibt sie aber die Antwort schuldig, wie diese Teilhabe funktionieren soll, wenn es für die meisten Betroffenen ohnehin vor allem darum geht, was aus materiellen Gründen alles nicht geht.

Gehört ein Café-Besuch zur gesellschaftlichen Teilhabe?

Natürlich haben bis zu einem gewissen Grad auch diejenigen Recht, die den Staat nicht als Rundumversorger sehen. Es ist nachvollziehbar, wenn in die Regelsätze, die aus dem Geld der Allgemeinheit finanziert werden, kein Geld für Glücksspiel eingerechnet wird. Doch schon über die Frage, ob nicht ein Café-Besuch ab und an zur gesellschaftlichen Teilhabe gehört oder womöglich auch eine kurze Urlaubsreise, lässt sich streiten.

Keine Diskussion kann es aber geben, wenn es um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen in Hartz IV geht. 1,5 Millionen waren es zuletzt in Deutschland. Dass sie benachteiligt sind, ist bekannt. Seit Jahren wird über Chancengleichheit im Bildungssystem gesprochen. Geändert hat sich wenig.

Bis heute gilt: Kinder armer Eltern haben geringere Chancen

Nach wie vor gilt: Wer in eine arme Familie hineingeboren wird, wird es schwerer haben im Leben. Viele der Türen, die Altersgenossen aus wohlhabenderen Familien offen stehen, bleiben diesen Kindern verschlossen. Das hat Corona noch einmal allen vor Augen geführt. Und daran muss die Politik möglichst bald etwas ändern.

Die Bundesregierung sollte sich weniger damit beschäftigen, ob Schnittblumen zum Existenzminimum gehören oder nicht. Im Mittelpunkt muss viel stärker die Frage stehen, wie sehr das Hartz-System es befördert und unterstützt, aus ihm auszusteigen.

Das gilt für Ältere, aber erst recht für Kinder und Jugendliche. Denn von ihnen hängt maßgeblich Deutschlands Zukunft ab. Wer arm ist, muss vom Staat alle Möglichkeiten erhalten, um aus einer sozialen Situation zu entkommen, für die andere die Verantwortung tragen. Das wäre tatsächlich ein glaubhafter Schritt zu mehr Chancengleichheit. Auch nach Corona.

