Lehren aus Lügde

Der Blick in das, was Ermittler Abgründe nennen, gehört für Polizei und Justiz zum Alltag. Wie viele Kinder täglich und oft über Jahre pädokriminellen Tätern jeder Couleur ausgeliefert sind, mag man sich lieber nicht vorstellen. Doch dieses Verdrängen hat schlimme Folgen.

In vielen Fällen schaut das eigene Umfeld weg, und auffällig oft kommt Behördenversagen dazu. Im berüchtigten Fall Lügde führte das Jugend den Tätern ein Kind zum Missbrauch praktisch amtlich zu. Das diente dann als Lockvogel für weitere Kinder. In Münster wurde eine Art hochtechnisiertes Missbrauchs-Center eingerichtet. Dort zahlten sich intensivere Ermittlungen der Polizei aber aus. In einem weiteren spektakulären Fall konnte eine auffällig gewordene Erzieherin offenbar weiter Kleinkinder betreuen – ein Kind starb in ihrer Gegenwart, offenbar mit tödlichem Ausgang. Auch dies hätte wohl verhindert werden können.

Beim Schutz der Kleinsten versagt unsere Gesellschaft. Dabei wäre es falsch zu sagen, dass nichts getan würde. Es mangelt nicht an Kommissionen und an Berichten. Doch es gibt Systemfehler. Vor allem müssen wir unser Verständnis vom Datenschutz überdenken. Ein Datenschutz, der vor allem die Täter schützt, ist falscher Datenschutz. Insbesondere das Informationsnetz zwischen Behörden muss enger geknüpft werden. Außerdem braucht es mehr Personal mit mehr Rechten. Wer mehr ermittelt, der findet auch mehr. Beim alltägliche Massendelikt darf es nicht bleiben.