Nein zum Rasenmäher

Dass in schweren Zeiten gespart werden muss, ist nicht neu und daher nicht überraschend – wie nun die Ankündigung bei VW. Angesichts dramatischer Absatzeinbrüche ist Kostendisziplin wichtiger denn je.

Weit brisanter ist da schon die Frage, wo genau gespart wird. Nach Informationen unserer Zeitung soll der bisher beschlossene Stellenabbau nicht forciert werden. Das wäre eine gute Nachricht. Es geht aktuell vor allem um Sachkosten. So lange zum Beispiel die Anschaffung neuer Büromöbel verschoben wird, ist das unproblematisch. Dabei wird es aber nicht bleiben. Gespart werden soll zum Beispiel in Forschung und Entwicklung. Spätestens an dieser Stelle wird es heikel. Software-Probleme belasten die beiden neuesten Modelle Golf 8 und ID.3, der im Sommer auf den Markt kommen soll. Die Probleme um das Brot-und-Butter-Auto Golf waren ein Anlass für die Vertrauenskörper-Leitungen aller VW-Werke in Deutschland, einen Brandbrief an Vorstand und Aufsichtsrat zu schreiben. Das zeigt, wie Blank die Nerven in der Belegschaft liegen.

Trotz aller Notwendigkeit zum Sparen muss es darauf ankommen, dafür nicht den Rasenmäher zu nutzen, sondern ganz gezielt vorzugehen. Dabei darf die Qualität der Produkte nicht leiden; ebenso wenig dürfen wettbewerbsrelevante Innovationen verschoben werden – sonst wird die Belegschaft noch unruhiger. Und das könnte ungemütlich für den Vorstand werden. Wenn die Mannschaft nicht mehr will, fliegt der Trainer.