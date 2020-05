Spahn verrennt sich

Stellen Sie sich vor, bald öffnet Ihr Fitnessstudio um die Ecke. Nach langer Corona-Abstinenz stehen Sie vor dem Drehkreuz. Ein blinkender Scanner verlangt nach der neuen Corona-App der Bundesregierung, die im Volksmund dann längst „Spahns Spionage-App“ heißt. Sie halten das Handy vor den Laser. Das Display leuchtet rot auf. Kein Eintritt! Ihre auf dem Smartphone gespeicherte App hat übermittelt, dass Sie noch keinen positiven Antikörpertest auf Covid-19 vorweisen können. Guter Corona-Bürger, schlechter Corona-Bürger?

Was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seinen erweiterten Meldepflichten und einem Immunitätsausweis vorhat, geht im Kern in diese Richtung. Das ist beunruhigend. Wollen wir bei der Bekämpfung der Pandemie in zentralen Datensätzen so eine Klassifizierung, die zu einer Stigmatisierung weiter Teile der Bevölkerung führen könnte? Noch ist wissenschaftlich gar nicht erwiesen, dass Patienten mit ausgeheilter Corona-Infektion wirklich immun sind und wie lange das anhält. Spahn sollte gut abwägen, was dem Land nutzt oder nur Verunsicherung stiftet. Die Freiheits- und Grundrechte sind maximal ausgehöhlt worden. Jetzt den gläsernen Corona-Bürger zu verlangen, ist überzogen.

Patientendaten sind zu Recht geschützt. Zum Glück weiß niemand, ob der Nachbar, Kollege oder Bekannte HIV-positiv ist, einen Leberschaden hat oder Antidepressiva nimmt. Das geht nur den Betroffenen und seinen Arzt etwas an. Dieses Selbstbestimmungsrecht über intimste Daten darf nicht geopfert werden. Sollten Urlaubsländer einen Corona-Free-Nachweis verlangen, könnte jeder für sich selbst entscheiden. Freiwillig. Spahn muss jetzt nachsitzen und glasklar regeln, dass ein Immunitätspass nur Behörden helfen soll. Corona-Checks am Supermarkteingang? Nein, danke!