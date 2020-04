NFV handelt grob unsportlich und muss Rot sehen

Die Saison 2019/2020 soll abgebrochen werden! Das war die mehrheitliche Meinung der 2670 Vereine, die unter dem Dach des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) vereint sind. 1649 Klubs hatten ihre Stimme abgegeben, um ein Meinungsbild zu erstellen – 1119 Vereine sprachen sich für einen Saisonabbruch aus und stellten sich damit gegen die NFV-Empfehlung, die Spielzeit ab dem 1. September fortzusetzen.

Keine Frage, es war nicht das Meinungsbild, das sich die Verantwortlichen in Barsinghausen erhofft hatten. Sie hatten darauf gesetzt, dass die Mehrheit der 33 NFV-Kreise sich ihrer Empfehlung anschließt, um die Saison sportlich und damit auch vermeintlich sportlich fair zu Ende zu bringen. Und der NFV will öffentlich ja auch zu seinem Wort stehen und seinen finalen Beschluss – im demokratischen Sinne – entsprechend dem Meinungsbild seiner Klubs treffen.

Jens Neumann Foto: regios24 / Sebastian Priebe

Ehrlich gesagt: Nein, dieser Eindruck wird einem zurzeit ganz und gar nicht vermittelt, wenn man an den Videokonferenzen des NFV-Kreises Gifhorn teilnimmt. Einige Vereine hätten nur aufgrund der schlechten Informationspolitik des Verbandes sich für einen Abbruch ausgesprochen, um dem NFV so eins auszuwischen – sie seien sauer gewesen, weil der NFV seine Empfehlung vorzeitig öffentlich gemacht hatte. Andere Vereine seien nicht ausreichend aufgeklärt worden seitens ihrer NFV-Kreis-Vorstände und hätten sich deshalb für einen Abbruch entschieden. Und außerdem hätten sich rund 1000 Vereine ja noch gar nicht geäußert zu diesem Thema. Anders gesagt: Der NFV nimmt das seit der vergangenen Woche vorliegende Meinungsbild seiner Vereine zwar hin, will dieses aber nicht wahrhaben, zweifelt es an – und versucht nun, in den kommenden Wochen ein anderes Meinungsbild zu erhalten.

Und zwar das Meinungsbild, das seinen Wünschen entspricht. Mit einer besseren Informationspolitik soll dieses Ziel erreicht werden. Bis zum 8. Mai, denn von da an soll dann ein erneuter Dialog mit den Vereinen stattfinden, aus dem ab dem 14. Mai der finale Beschluss getroffen werden soll.

Bis dahin muss das große Lager der Opposition, das für einen Abbruch der Saison plädiert, vom Gegenteil überzeugt werden. Oder anders gesagt: Dafür muss es erst einmal gespalten werden, am besten, indem aus Gleichgesinnten nun Gegner gemacht werden. Also werden Szenarien bei einem möglichen Saisonabbruch aufgezeigt, die jedem Tabellenbereich Sorgen bereiten.

Szenario 1: Abbruch der Saison, diese wird annulliert - damit werden alle Vereine, die für den Aufstieg infrage kommen, zum Gegner dieser Variante.

Szenario 2: Abbruch der Saison, es gibt Aufsteiger (egal, nach welchem Modell), aber keine Absteiger; mit dem Verweis dazu, dass die Belastung für alle deutlich höher wird, da die Staffelstärken weit überschritten werden könnten – und schon sind alle Mannschaften, die sich im Niemandsland der Tabelle befinden, ein Gegner dieser Variante.

Szenario 3: Abbruch der Saison, es gibt Auf- und Absteiger nach einer entsprechenden Wertung – so sind alle Teams, die aktuell auf einem Abstiegsplatz stehen und womöglich große Anstrengungen unternommen haben, diesen zu verlassen, Gegner dieser Variante.

Und wem diese Argumente für eine Saisonfortsetzung ab dem 1. September noch nicht genügen, dem wird vor Augen geführt, dass bei der Einberufung eines außerordentlichen Verbandstags – und nur der kann schließlich über den Abbruch einer Spielzeit entscheiden – rein rechtlich schon gewisse Fristen einzuhalten sind. Wir reden hier von einem Zeitfenster von zehn Wochen, womit dieser außerordentliche Verbandstag nicht vor Ende Juli ein Thema wäre – also rund vier Wochen nach dem regulären Ende der Spielzeit 2019/2020.

Kurzum: Der NFV spielt auf Zeit! Nach Fußballregeln wird Zeitspiel als unsportliches Verhalten betrachtet und mit einer Verwarnung geahndet. Man darf gespannt sein, wie die Vereine das finden, ob sie ihrem Verband „nur“ die gelbe Karte zeigen oder doch gleich Rot wählen, weil es für sie eine grobe Unsportlichkeit ist, dass der NFV ihr erstes Meinungsbild offenbar nicht so akzeptieren und es entsprechend korrigieren will.

Die Vereine haben längst abgestimmt – und sich mit deutlicher Mehrheit entschieden! Liebe NFV-Verantwortliche: Akzeptiert diese Meinung doch, setzt diese in die Tat um und verschwendet keine weitere Zeit!