Machen, aber richtig

an muss sich Datenschützer vorstellen als Menschen, die es gewohnt sind, sich unbeliebt zu machen. Häufig werden sie für ihre Warnungen belächelt, manchmal auch als Fortschrittsverhinderer gegeißelt. Und auch jetzt laufen sie wieder Gefahr, als die Spaßbremsen zu gelten, die wegen abstrakter Sorgen um Datensicherheit die Rückkehr zur Normalität blockieren wollen. Denn obwohl Politiker und Wissenschaftler mahnen, dass eine App zur Kontaktverfolgung nicht gleich das Ende aller Einschränkungen bedeutet: In der öffentlichen Wahrnehmung ist die App längst zu einer Wunderwaffe gegen das Virus geworden. Und wenn dafür Daten zentral gespeichert werden, Nutzer individuell identifizierbar sind – ist das so schlimm? Haben die meisten nicht ohnehin jede Menge Produkte auf dem Telefon, die weit mehr Daten abgreifen, als das diese Corona-App wahrscheinlich tun würde?

Ja, haben viele, und nein, das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Gerade weil die Corona-App freiwillig sein soll und muss, kann sich der Staat nicht den Verdacht erlauben, dass es Anlass zu Misstrauen gibt. Wenn die App bei der Nachverfolgung der Infektionsketten helfen soll, müssen möglichst viele Menschen sie herunterladen. Das wird aber nicht passieren, wenn der Verdacht im Raum steht, die Regierung könnte den Krisenmoment nutzen, um durch die Hintertür Informationen abzugreifen.

Bis jetzt weiß die Bundesregierung die große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich im Kampf gegen das Virus. Der Eindruck, dass ausgerechnet beim Zugriff auf Handydaten die Situation für andere Interessen ausgenutzt wird, würde dieses Vertrauen empfindlich beschädigen. Nicht nur die Nützlichkeit der App würde da in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch der Glaube an den Sinn aller anderen Maßnahmen.