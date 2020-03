Notwendiges Manöver

Idealerweise gibt es in der Welt keine Konflikte. Idealerweise gibt es gar keine Gewalt. Dann wäre die Bundeswehr, dann wäre auch die Nato überflüssig. Die Realität sieht anders aus. Es gibt viele Kriege weltweit. Der Krieg im Osten der Ukraine, von dem man nur noch sporadisch hört, ist ganz schön nah.

Das Großmanöver „Defender 2020“ soll dem Aggressor Russland und Präsident Wladimir Putin zeigen: Leg dich besser nicht mit einem Nato-Mitglied an. Es ist eine Solidaritätsbekundung mit den baltischen Staaten. Abschreckung als Absicherung. 17.000 Soldaten aus 17 Ländern, dazu 20.000 US-Soldaten, wollen in Übung bleiben. Das Manöver soll zeigen, wie schnell die US-Army ihre Kräfte über weite Strecken verlegen kann. Über Häfen in den Niederlanden und Belgien soll Deutschland als strategische Drehscheibe Richtung Polen und dem Baltikum dienen.

Es ist ein gutes Zeichen, dass die USA auch in Zeiten eines egomanischen US-Präsidenten Trump ihrer Verantwortung gerecht werden. Ob es die Brücken auf der A 2 aushalten, wenn ein Tieflader mit einem Panzer darüberfährt? Das muss sich zeigen. Ansonsten werden sich die Auswirkungen für die Menschen in unserer Region wohl begrenzt halten. Die 500 Fahrzeuge sollen nachts fahren.

Das Zeichen der Stärke ist richtig. Im Konflikt mit der Ukraine nur zu beschwichtigen, bringt nichts. Es darf aber nicht bei der Machtdemonstration bleiben. Es braucht einen Neustart der Beziehungen mit Russland.