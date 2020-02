Die Corona der Angstmacher

„Die ganze Welt ist voll armer Teufel, denen mehr oder weniger – angst ist.“ – Johann Wolfgang von Goethe Am 30. Dezember 2019 brachte der Augenarzt Li Wenliang die Bedrohung durch den Corona-Virus an den Tag. Er hatte am Zentralkrankenhaus von Wuhan eine Serie von Lungenentzündungen beobachtet....