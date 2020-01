Augen auf, Justitia!

Die Redewendung „zwei Juristen, drei Meinungen“ ist angesichts der Bedeutung des Themas vielleicht unangebracht, etwas Wahrheit steckt aber dennoch in ihr. Tötungsdelikte innerhalb von Partnerschaften treffen in hohem Maße Frauen. So eindeutig es ist, wer in der Mehrzahl diese Gewalt ertragen muss, so unklar ist oftmals die juristische Bewertung.

So muss es für die Angehörigen der in Berlin mit mehreren Messerstichen getöteten Frau wie Hohn klingen, dass nicht ein Gerichtsverfahren, sondern schon im Vorfeld die Staatsanwaltschaft als anklagende Behörde die Tat nicht als Mord, sondern als Totschlag bewertet. Schlimmer noch: Sie beruft sich auf ein BGH-Urteil, das bei Trennungen, die vom Opfer ausgehen, „niedrige Beweggründe“ als Mordmerkmal anzuzweifeln sind“. Bei vergleichbaren Fällen von Tötung nach Trennung wird jedoch das Motiv Heimtücke eingepreist, was Mord bedeutet und eine höhere Bestrafung zur Folge hat.

Die Justiz muss unabhängig, ihre Urteile frei von gesellschaftlichen Schwingungen und Rachegelüsten sein. Sie muss im Sinne des Grundgesetzes unfehlbar sein. Deutschland hat schlechte Erfahrungen mit einer voreingenommen und politisch gesteuerten Justiz gemacht. Dennoch darf das Urteil über ein Kapitalverbrechen nicht im Verdacht stehen, interpretierbar zu sein. Die Gerechtigkeit des Urteils muss anhand von Paragrafen belegbar sein. Die Entscheidung darf aber von Fingerspitzengefühl und gesundem Menschenverstand gestützt werden.