Hört auf Betroffene!

Christiana Steinbrügge ist eine selbstbeherrschte Frau. So wirkt Wolfenbüttels Landrätin in der Öffentlichkeit zumindest. Doch jetzt ist auch ihr einmal der Kragen geplatzt.

Steinbrügge ist Vorsitzende der Asse-2-Begleitgruppe, eines Zusammenschlusses von Bürgermeistern, Kreistagsmitgliedern und Vertretern der Umweltverbände und Bürgerinitiativen im Landkreis. In dieser Funktion hat Steinbrügge zusammen mit anderen einen Brandbrief an sieben Bundestagsabgeordnete aus unserer Region, an Landesumweltminister Lies und Mitglieder des Bundestags-Umweltausschusses verfasst. Tenor: Bei der Räumung des Atommülls aus der Asse geht nichts voran. Die Begleitgruppe fühlt sich nicht ernst genommen.

Wenn so ein Brief von einer ansonsten zurückhaltenden Landrätin verfasst wird, muss das aufhorchen lassen. Die Kritik im Brief ist von der Wortwahl her zwar nüchtern formuliert. Die Analyse ist aber messerscharf. Das Gesamtkonzept für die Rückholung des Asse-Mülls? Liegt immer noch nicht vor. Der Notfallplan, falls die marode Asse absäuft? Viel zu unkonkret. Und die Genehmigungen selbst für einfache Verfahren? Dauern viel zu lange. Die Landrätin legt bei der Asse den Finger in die Wunde. Das haben vor ihr schon viele getan, zuletzt der Bundesrechnungshof oder der Haushaltsausschuss des Bundestages.

Steinbrügge will mit anderen Mitgliedern der Begleitgruppe im Umweltausschuss angehört werden. Sie will die Lage analysieren, Vorschläge machen. Den Wunsch kann man ihr nicht verweigern. Die Betroffenen vor Ort sind selbst zu Atom-Experten geworden.