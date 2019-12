Ruhe bewahren!

Da stört der WDR also die noch nachwirkende Weihnachtsbesinnlichkeit mit einem Kinderlied. Gut, man hat den Klassiker „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ ein wenig umgedichtet. Um nicht falsch verstanden zu werden, verpasste der WDR dem Ganzen vorsichtshalber noch das Label „Satire“. Etwas Generationenkritik wird man doch wohl noch singen dürfen! Nein. Darf man offensichtlich nicht.

Denn was dann geschah, war mal wieder so unnötig wie vorhersehbar. In den sozialen Netzwerken übertraf man sich im Empörtsein. So weit, so inzwischen leider normal. Was die Konsequenz, die der WDR daraus zog, umso absurder macht: Der Sender löschte das Lied von der WDR-2-Facebook-Seite, und Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich auch noch. Dabei sollten alle lernen, wieder mehr auszuhalten. Gerade wenn es sich um Satire handelt.

Aktuell führen wir Diskussionen nur noch in Extremen – wenn überhaupt. Diskurs kann kaum noch stattfinden, wenn jeder gleich auf der Palme ist. Sich gegenseitig zuhören, Argumente austauschen und ehrlich verstehen wollen? Fehlanzeige. Es scheint nur noch Schwarz oder Weiß zu geben. Dabei liegt die Wahrheit meist in der grauen Masse dazwischen.

Guter politischer Witz birgt per Definition Kritik. Sonst ist er nur banale Unterhaltung. Aber Kritik zu äußern ist nicht gleichbedeutend mit dem Verlust von Respekt. Man kann sie teilen oder eben nicht. Und dann notfalls zu dem Schluss kommen, dass man darin übereinstimmt, nicht übereinzustimmen. Diese Fähigkeit scheint rar geworden zu sein. Sich aufzuregen ist ja auch viel einfacher, als sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen.

Wir sollten die Zeit zwischen den Jahren daher nutzen, uns mal wieder zu beruhigen. Denn die Frage, was Satire darf, ist längst beantwortet: Sie darf alles.