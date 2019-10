Weckruf für die Republik

Nach den tödlichen Schüssen von Halle sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Doch wie auch immer die schrecklichen Motive hinter dem Anschlag am Ende aussehen mögen: Es ist ein Weckruf für diese Republik. Dennoch gibt es Indizien, die in eine bestimmte Richtung weisen. Die Tat ereignete sich am...