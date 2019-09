VW unter Strom

Volkswagen erlebt im Moment so etwas wie eine frühe Erntezeit. Vor vier Jahren machte sich der Autobauer auf, seine Kultur und seine Produkte neu auszurichten. Als Konsequenz aus dem Abgas-Betrug entstand die Elektrifizierungsstrategie. Nun, nach vier Jahren Vorbereitung, werden erste Ergebnisse sichtbar. In Frankfurt auf der IAA stellte das Unternehmen vor zwei Wochen sein erstes Modell der rein elektrischen ID.-Familie vor, am Montag...