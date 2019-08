Starrt nicht auf die AfD!

Nie war die Nachfrage nachOst-Verstehern so groß wie vor den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Warum will dort jeder Fünfte die AfD wählen? Warum heißt es immer, der Osten sei gedemütigt und abgehängt? Und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Mit dem Osten und dem Westen ist es...