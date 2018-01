„An Kreiseln entstehen fast nie Staus“

Zum Bericht über das Verkehrskonzept Südost: „Stadt schlägt zwei neue Varianten vor“ vom 23 Januar: Ich wundere mich doch sehr über die Aussage der Verwaltung zu der Variante 1 ihres Vorschlags. Die Herren behaupten allen Ernstes, dass ein Kreisel nicht in das Konzept passt. Entschuldigung meine Herren, in welcher (Planungs-) Welt leben Sie? Weltweit werden Kreisels bevorzugt, weil diese kaum Rückstaus verursachen im Gegensatz zu Ampeln. Das kann

man täglich auch in Wolfsburg feststellen, wobei bei den Kreiseln fast nie Staus entstehen, man muss die Kreisel auch vernünftig planen. Ich bin in der Welt herumgekommen und habe immer die Kreisel bewundert, selbst in der Zeit, wo man hier noch nicht einmal an Kreisel gedacht hat. Ein ganz großer Vorteil dabei ist, dass kaum Wartungskosten entstehen.

Zu der zweiten Variante braucht man sich nicht zu äußern, da diese aus Umweltgründen und Kostengründen schnellstens verworfen werden sollte.

Hans-Jürgen Bücking, Neuhaus

Grüne Route überflüssig wie ein Kropf

Ebenfalls zur Verkehrssituation in Wolfsburg:

Die Verkehrsprobleme nehmen besonders im Hinblick auf die neuen Baugebiete zu. Bestehende Unzulänglichkeiten des Straßenverkehrs werden ständig von den einzelnen Ortsbürgermeistern aufgezeigt. Trotz Finanzknappheit wird immer wieder die grüne alternative Route zwischen der Nordsteimker Straße und der Sandkrugstraße ins Spiel gebracht. In Anbetracht der nicht gelösten Verkehrsführungen im Osten Reislingens, der B 188 in Vorsfelde, der Überlastung der Grauhorststraße, dem Verkehrsaufkommen im Stralsunder Ring, auf der Dieselstraße und der Nordhoff-Straße ist der Neubau einer grünen alternativen Route zurzeit überflüssig wie ein Kropf. Elektrobusse auf einer neuen Trasse (mit erheblichen Folgekosten) von der stark belasteten Nordsteimker Straße auf die Reislinger Straße umzuleiten ohne ein Gesamtkonzept ist barer Unsinn. Für ein Gesamtkonzept fehlen nicht nur Geld, sondern auch eine schlüssige Planung. Auch die mögliche Nutzung durch Radfahrer bei 30 Metern Höhenunterschied ist nicht sehr real. Schneller umsetzbar wäre, die Nordsteimker und Reislinger Straße mit je einer Busspur stadteinwärts zu versehen. Damit wären für die Busse und deren Fahrgäste ein wesentlicher zeitlicher Vorteil gegeben.

Außerdem würden Individualverkehr und ÖPNV entzerrt.

Für die Zukunft der Verkehrsplanung in Wolfsburg fehlt ein mittel- und langfristiges Konzept. Dringende Projekte wie die vernünftige Verknüpfung Bus/Bahn und Umgestaltung der unmöglichen Verkehrssituation am Nordkopf sollten ebenfalls priorisiert werden. Die Beiträge auf der Internetseite der Stadt sind zwar gut gestaltet, aber nicht aussagekräftig. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen mal die Internetseiten der Verkehrsplanung der Stadt Ingolstadt ansehen.

Wilfried Zander, Wolfsburg

Neuland hat nicht in die Wohnungen investiert

Zu „Wir konnten uns ein Sahnegrundstück sichern“ vom 18. Januar:

Mit großem Interesse habe ich Ihre Interviews mit dem Geschäftsführer der Neuland, Hans-Dieter Brand gelesen. Es ist schon toll, dass die Stadt mit Herrn Brand einen so baufreudigen Architekten für ihr Wohnungsunternehmen gewinnen konnte. Als betroffener Mieter einer Wohnung in Vorsfelde bin ich doch eher irritiert. Will die Stadt Wolfsburg mit Vorsfelde nichts mehr zu tun haben ? Unsere Wohnungen im Bereich Schlesierstraße/Sudetenweg wurden am

1. Januar 1999 von der Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt durch die Neuland übernommen. Seit dieser Zeit wurden durch die Neuland Mieten kassiert, ohne Investitionen in die Wohnungen durchzuführen. Nun werden diese Wohnungen zur Finanzierung der hochtrabenden Neubauprojekte veräußert. Voller Stolz wird berichtet, dass der erlöste Betrag höher als erwartet ausgefallen ist. Ich bin erstaunt, dass die Stadt als „Mutter der Neuland“ sich einem Ausverkauf der Wohnungen in Vorsfelde nicht verschlossen hat.

Auch die Vorsfelder Politiker haben sich für einen Erhalt und Investitionen in Vorsfelde nicht eingesetzt. Ich wünsche der Neuland sowie auch der Stadt ein gutes Händchen bei der Vermarktung der hochtrabenden Neubauprojekte . Ein ehemaliger Neulandmieter und somit auch Finanzbeschaffer.

Klaus Dieter Weber, Wolfsburg