„Die Maskenpflicht ist richtig“

Zum Bericht „Wolfsburg führt Maskenpflicht ein“ und dem Leitartikel „Maske rauf, Läden auf“ vom 20. April:

Na endlich hat sich ein Politiker aus unserer Region getraut, eine Entscheidung zum Wohl seiner Wähler zu treffen und eine teilweise Maskenpflicht angeordnet. Unsere Bundesregierung hat es mit Sicherheit auch nicht einfach, in diesen Zeiten Entscheidungen zu treffen, aber für mich stellt sich die Frage, warum tragen circa 1,5 Milliarden Chinesen und etwa 1,3 Milliarden Inder Schutzmasken – und in Deutschland hat jedes Bundesland und jede Stadt eigene Regeln. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ist es bestimmt nicht einfach gefallen, diese Anordnungen zu treffen, aber wenn er durch diese neue Reglung nur einem Menschen die Intensivstation oder noch schlimmer den Tod erspart, dann hat er alles richtig gemacht.

Udo Anders, Ochsendorf

Pandemiepläne nicht ernst genommen

Ebenfalls dazu:

Chefredakteur Armin Maus trifft den Nagel auf den Kopf. Das Tragen einer Atemschutzmaske erfüllt viele Funktionen. Man schützt andere damit vor Infektionen und man wird selbst fortlaufend an das dringend gebotene Abstandhalten erinnert. Das hatte bereits zu Beginn dieser Krise viele andere Länder dazu veranlasst, eine Maskenpflicht anzuordnen. Nur nicht im hoch industrialisierten Deutschland. Weil die Bundesregierung ihre eigenen Pandemiepläne nicht ernst genug nahm und der rechtzeitigen Beschaffung der darin geforderten Schutzkleidungen nicht nachkam, wurde die Bevölkerung anfangs belogen, dass das Tragen von Schutzmasken nichts bringe. Experten waren aber schon lange anderer Meinung, der sich die Bundesregierung nun langsam anschließt.

Rüdiger Kammerhoff,

Königslutter

Jede Entscheidung wird kritisiert

Ebenfalls dazu:

Ich finde es schlimm, dass in der Presse und in diesem Fall von Chefredakteur Armin Maus fast immer nur kritisiert wird, wenn eine Entscheidung getroffen wurde. Man bekommt den Eindruck, dass ausschließlich Oberdeppen in Entscheidungsfunktionen anzutreffen sind. Etwas mehr zustimmende Kommentare wären gut, auch für die allgemeine Stimmung im Lande. Es ist gut für die Versorgung der Menschen und auch für die wirtschaftliche Situation, wenn Geschäfte wieder öffnen. Aber doch nicht gleich mit voller Macht. Das Virus ist doch noch unterwegs. Für viele kleinere Geschäfte ist es die richtige Entscheidung. Zur Begrenzung der Menschenmassen, und nicht wegen nicht möglicher Sicherheitsmaßnahmen, bleiben die großen Einrichtungen noch eine Weile geschossen.

Eine Maskenpflicht könnte helfen, viele Probleme besser in den Griff zu bekommen. Man kann sie aber erst einführen, wenn genügend geeignete Masken zur Verfügung stehen. Würde die Politik eine Maskenpflicht einführen und mangels Masse empfehlen, dass sich jeder selber einen Schutz aus einem T-Shirt bastelt, wäre das sicher der nächste Grund für niederschmetternde Kommentare.

Dieter Eisenblätter, Helmstedt

Krankenkassen sollten Masken bezahlen

Ebenfalls dazu:

Bis zu 12 Milliarden Schutzmasken brauchen wir laut Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Jahr, wenn allen Menschen das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren ermöglicht werden soll. Wo sollen die herkommen bei einer weltweiten Pandemie? Der andere Aspekt ist die Preisentwicklung, weil dieses Hilfsmittel zu einem Luxusgut avancieren könnte. Hier könnten die Krankenkassen in die Pflicht genommen werden, weil das Tragen der Schutzmaske quasi einer Heilmittelverordnung entspricht. Jochen Eckolt, Braunschweig

Heimbewohner leben wie in Isolationshaft

Zum Artikel „Kein Heimbesuch ohne Hygiene“ vom 17. April:

Es ist meines Erachtens in keinster Weise „zynisch“ (so nennt es Sozialministerin Carola Reimann), sondern notwendig und wichtig, wenn die Vorstände der Dachstiftung Diakonie die Diskussion zu einer Lockerung bzw. Aufhebung der Kontaktverbote für Pflegeheime eröffnen. Ich finde da eher die Aussage von Frau Reimann zynisch, wenn sie schreibt, dass die Träger von Pflegeheimen unter Einhaltung der Hygieneregeln Konzepte entwickeln sollen und das Land (Politik) beratend zur Seite steht, wo doch jeder weiß, dass so gut wie keine Schutzausrüstungen (noch nicht einmal medizinischer Mundschutz) und umfassende Testreihen den Pflegeheimen zur Verfügung stehen. Es muss darüber nachgedacht und gesprochen werden, wie diese „Isolationshaft“ (denn das ist es, wenn Bewohner den ganzen Tag ohne Kontakt allein in ihren Zimmern sind, und sogar die Mahlzeiten dort allein eingenommen werden müssen) so schnell wie möglich aufgehoben werden kann.

Birgit Bessai, Salzgitter

Besuchsverbot sollte gelockert werden

Ebenfalls dazu:

Als Angehöriger halte ich eine Lockerung des Besuchsverbotes in Altenheimen für geboten und begrüße, dass dies geplant ist. Die Welt besteht nicht nur aus Corona, sondern handelt in diesem Fall davon, eines Tages Abschied nehmen zu müssen. Ich kann meine 90-jährige Mutter am Fenster sprechen und wir telefonieren, aber das geht nicht jedem so.

Markus Riedig, Salzgitter