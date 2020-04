„Wie viel gemeinsame Zeit bleibt noch?“

Zum Kommentar „Lasst den Kontakt zu!“ vom 17. April:

Endlich mal jemand, der es wahr geschrieben und auf den Punkt gebracht hat. Ich bin selber Betroffene, meine Mutter befindet sich im Demenzheim, und die Situation ist grausam. Sie versteht die momentane Situation überhaupt nicht. Meine Mutter ist 89 Jahre alt, hat ihr Zuhause und ihr Gedächtnis verloren, und letztendlich dürfen ihre Töchter nun auch nicht mehr kommen. Wie viel Zeit bleibt uns noch mit unserer Mutter? Ich habe den Bericht zum Anlass genommen und mich mit dem Thema an die Bundesregierung gewandt.

Gabriela Gebauer, Braunschweig

Man lässt keine Menschen sterben

Ebenfalls dazu:

Man lässt keine Menschen sterben. Dieser verbale gesellschaftliche Konsens macht es leicht, den Stab über die zu brechen, die mit dem unauflöslichen Dilemma der Pandemie tagtäglich umgehen müssen und die für die Bewohner und das Personal verantwortlich zu entscheiden haben. Dieses Dilemma der permanenten Abwägung deckt meines Erachtens aber auch viel Doppelmoral und Scheinheiligkeit in Gesellschaft und Politik auf. Keine muss aber auch keine meinen – soweit wir helfen können. Es geht also ums Wollen. Nach langem Ringen eine Handvoll unbegleitete Kinder auf der Flucht aufzunehmen, ist besser als gar keins. Aber als Beweis unserer ungeteilten gesellschaftlichen Humanität kann das nicht zählen. Zeigen wir nicht mit Fingern auf die, die täglich in Verantwortung entscheiden. Wir selbst würden es vielleicht anders tun und sind froh, es nicht zu müssen. Machen wir aber deutlich, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte tatsächlich alle meint und durch nichts und niemals wieder in Frage stehen darf.

Heinz-Dieter Lange,

Braunschweig

Gefährliches ethisches Fahrwasser

Ebenfalls dazu:

Mit der Begründung „Es ist auch keine Katastrophe, am Ende eines langen Lebens an einer Infektion zu sterben“ begeben sich die Vorstände der Dachstiftung Diakonie in ethisch gefährliches Fahrwasser. Auch mit der Aussage des Kommentators „Ja, das kann man sehr wohl (schreiben)“, weil Pflegeheime keine Raumkapseln seien, öffnet man gefährliche Schleusen: Ist das Missverständnis nicht vorprogrammiert, dass man es bei „hohem Alter“ und „schwachem Körper“ mit den Schutzmaßnahmen nicht so genau nehmen muss? Wer bestimmt dann wann und wie – nach welchen Kriterien – über wen? Wo bleibt die sonst hochgehaltene Selbstbestimmung, die Patientenverfügung? Wer kommt nach den Heimbewohnern? Welche Gruppe wird demnächst bewertet, auf- und abgewertet, vielleicht sogar wegen der „Fürsorge“ ins Abseits oder aufs Abstellgleis gesetzt? Die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen kennt keine Titel und Mittel, keinen Status und Geldbeutel, keine Herkunft und Leistung, keinen Gesundheitszustand, die ihn bevorzugen, wohl aber den Schutz seiner Würde sowie die notwendige Hilfe in jeder Situation.

Burkhard Budde, Bad Harzburg

Den Jahren mehr Leben geben

Ebenfalls dazu:

Ich, doppelt gefährdet durch Alter und Lungenerkrankung, gebe der Stiftung vollkommen Recht. Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Aber was ist, wenn in einer Einrichtung, die die Vorschriften lockert, eine Infektion auftritt? Das Geschrei wäre groß, und es würde sofort nach den Schuldigen gesucht und Klagen wegen fahrlässiger Tötung angestrengt. Theoretisch müssten sämtliche Insassen eines Heims und deren Angehörige die Heimleitung und das Pflegepersonal von ihrer Verantwortung entbinden.

Gudrun Hermann, Braunschweig