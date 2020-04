„In der Krise ist die Apotheke vor Ort gut genug“

Viele Apotheken haben im vergangenen Jahr schließen müssen, merkt eine Leserin an. Dabei können nur sie im Not- und Nachtdienst den Menschen helfen.

Zu „Die Online-Apotheke im Vergleich“ vom 15. April:

Vielen Dank für diesen Schlag ins Gesicht. Ich arbeite in einer öffentlichen Apotheke in Braunschweig und habe mir gerade – wie so viele andere Kollegen – wochenlang die Füße platt gelaufen und den Mund fransig geredet, um Kunden mit ihren Medikamenten zu versorgen und in der Corona-Krise zu schützen und zu beruhigen. In der Krise sind wir gut genug, denn das ist ja „akut“ – und danach sollte man in der Internetapotheke bestellen, denn wir sind ja zu teuer? Ich finde es wirklich unerhört. Andere Berufsgruppen bekommen ein Beratungshonorar, bei uns gibt es die wichtigen Informationen zu jedem Verkauf – egal ob für 2,30 Euro oder 240 Euro – gratis dazu. Wir brauchen also auch Kunden, die zuverlässig ihre Dauermedikamente bei uns holen, sonst sind wir nach der Krise pleite.

Katrin Roeßner, Braunschweig

Für ältere Menschen ein großes Problem

Ebenfalls dazu:

Ich arbeite als Apothekerin in einer öffentlichen Apotheke. Wir Pharmazeuten gehören zum medizinischen Personal, sind systemrelevant und bemühen uns mit allen Kräften, auch in der Corona-Krise für die Bevölkerung da zu sein. Seit Wochen ist die Arbeitssituation sehr belastend. Viele Apothekenleiter haben keine Kosten gescheut, um uns und die Kunden zu schützen und den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Da trifft es mich hart, wenn man dann in dem Artikel liest, dass man als Patient seine Dauermedikamente in den Internetapotheken bestellen sollte, um ein paar Cent zu sparen. Und für die akuten und aufwendigen Fälle ist dann die Apotheke vor Ort wieder gut genug. Ich erlebe es häufiger, dass sich Kunden in der Apotheke beraten lassen und die Produkte dann im Internet kaufen, um ein paar Cent zu sparen. Das ist frustrierend und auf Dauer nicht zu leisten. Wenn wir das Motto „Geiz ist geil!“ auch in Zukunft so leben, wird es immer weniger Apotheken vor Ort geben und die Wege im akuten Fall immer weiter. Für alte und immobile Menschen ist das ein großes Problem. Und welche Internetapotheke hilft schon in der Nacht?

Christiane Raav, Braunschweig

Gespräche ergänzen den Service

Ebenfalls dazu:

Die Überschrift war wie ein Schlag ins Gesicht. Gut, vielleicht ist zurzeit der Online-Handel im Fokus, da kleinere Geschäfte probieren, sich damit mühsam über Wasser zu halten. Aber Apotheken? Hier werden Dienstpläne komplett umgestellt, um in zwei Schichten zu arbeiten. Eine eventuelle Infektion eines Mitarbeiters soll den Betrieb und die Versorgung der Bevölkerung nicht gefährden. Aufklärende, beruhigende und Mut machende Gespräche hinter Plexiglasscheiben ergänzen den normalen Service in Covid-19-Zeiten. Telefonische Bestellungen und Botendienste halten auch diese Versorgung am Laufen. Ich als Pharmazeutisch-technische Assistentin bin stolz auf meine Kollegen. Auch sie setzen ihre Gesundheit täglich aufs Spiel, bei sehr hoher Flexibilität. Es macht mir nach über 35 Jahren noch sehr viel Freude und ist meine Traumberufung. 350 Apotheken haben 2019 schließen müssen, Tendenz steigend. Warum nur? Sind Apotheken nur im Not- und Nachtdienst wichtig? Wenn Online-Apotheken nicht schnell genug sind?

Esther Stichel-Eißfeldt, Weddel

Im geistigen Leben gibt es keinen Tod

Zu „Allein uns fehlt der Glaube“ vom 8. April:

Nein, es klafft keine Lücke im Zentrum des Christentums. Unsere Welt ist nur zu laut geworden und mit zu viel unnötigen Informationen vollgestopft. Ich stimme dem, was Alfons Wiebe geschrieben hat, vollständig zu. Für mich gibt es nur den „materiellen Tod“ des Menschen. Im geistigen Leben gibt es keinen Tod. Glaubenserfahrungen kommen manchmal unverhofft oder wenn wir uns in einer Stille mit unserem Glauben auseinandersetzen.

Christa Sbriglione, Salzgitter

Den Spielraum des Föderalismus nutzen

Zu „Der Weg in eine neue Normalität“ vom 16. April:

Die Streitereien unter den Länderchefs hinsichtlich der gemeinsamen Lockerung von Corona-Maßnahmen sind für viele Bürger unverständlich! Schaut man sich den Verbreitungsgrad dieses Virus an, sieht man sich deutlich, dass es da gravierende regionale Unterschiede gibt. So sollte man dann eben auch Lockerungsmaßnahmen dem anpassen und unterschiedliche Fristen dafür ansetzen. Der Föderalismus gibt uns den Spielraum dafür und das sollte auch so genutzt werden!

Jochen Eckolt, Braunschweig

Nur ein Abbruch der Saison kommt in Frage

Zu „Der Ball soll ab dem 9. Mai rollen“ vom 16. April:

Mir ist klar, dass Profiklubs heute Wirtschaftsunternehmen sind, denn sonst gäbe es kaum Debatten. Für mich als nostalgischer Fußballfan käme nämlich nur ein Abbruch der Saison in Frage. Somit gäbe es keine Meister, keine Absteiger, keine Aufsteiger. Nicht nur Europa, nein, die Welt befindet sich in einer gefährlichen Lage mit der Covid -19 -Pandemie. Es geht um Leben und Tod, möglicher Weise jedes Einzelnen. Aus meiner Sicht spielt bei den großen Problemen und Herausforderungen in dieser Frage, der sonst so hoch bewertete Profifußball in der Gesellschaft keine Rolle.

Hartmut Preuß, Braunschweig