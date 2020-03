„US-Armee sollte besser abziehen“

Zu „Großes Manöver: US-Militär rollt über die A2 mitten durch die Region“ vom 5. März:

Man reibt sich als mündiger Bürger die Augen: US-Militär muss durch die Region nach Osten rollen. Weshalb muss es? Weshalb rollt es?

Die Bundeswehr will die Großübung „Defender Europe 2020“ als deutliches Signal der Abschreckung sehen. Russland aber wird nicht abgeschreckt, sondern erschreckt. Wie kann man Russland aggressive Absichten unterstellen – und zugleich mit der größten Militärmacht der Weltgeschichte gemeinsame Sache machen?Der Chef des Stabes der US-Army in Europa nennt die Militärübung einen Beitrag zur Sicherheit Europas – als wenn Militär jemals friedensstiftend wirkte! Diese Einschätzungen sind Orwell’sches Neusprech. Die Amerikaner sollen aus Europa abziehen, ihre Stützpunkte schließen und ihr Teufelszeug – Atombomben und Trägermittel – gleich mitnehmen. Dies wäre ein wirklicher Beitrag zur Sicherheit Europas.

Thomas Engelhardt, Ilsede

Gewerbeflächen – auch an Anwohner denken

Zu „Region braucht 1000 Hektar Gewerbeflächen“ vom 28. Februar:

Nun wird es also konkret: Das Gewerbegebiet Helmstedt-Barmke hat seinen ersten großen Investor. Amazon belegt zwei Drittel des geplanten Gewerbegebiets mit einem Verteilzentrum.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat eine Studie vorgestellt, nach der in den nächsten 15 Jahren 1000 Hektar Gewerbeflächen in der Region benötigt werden; 509 Hektar davon könnten im Kreis Helmstedt liegen. Ist das derzeit in der Planung befindliche Gewerbegebiet also erst der Anfang einer sehr viel weitergehenden Erschließung? Dass es sich um eine top Lage handelt – darüber besteht ja seit langem Einigkeit. Umso dringender ist es, jetzt unbedingt Maßnahmen der Verkehrsführung und -beruhigung für die umliegenden Ortschaften auf den Weg zu bringen. Auch die Gestaltung einer lebenswerten Wohnumgebung muss Aufgabe von Politik bleiben.

Helmut Kirsch, Rennau

