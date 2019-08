„Der Klimaschutz geht zu langsam“

Zu „Öko-Aktivisten blockieren Züge und Schiffe“ vom 14. August:

Vielen Menschen, vor allem den Jüngeren, geht es verständlicherweise zu langsam mit dem Klimaschutz. Die Forderungen und Proteste werden zukünftig wohl insgesamt heftiger ausfallen. Die Jugend hat die Nase voll von der Dünenwanderung der Politik und der Industrie, denen die Wirtschaft wichtiger ist als die Umwelt. Andererseits möchten sich viele Menschen die Individualmobilität und den Fahrspaß nicht nehmen lassen. Dies wäre aber auch gar nicht nötig, würden die heute schon zur Verfügung stehenden alternativen Treibstoffe und Antriebe genutzt beziehungsweise vorangetrieben. So las ich kürzlich von umweltfreundlichem, synthetischem Diesel einer Dresdener Firma, von Flusszellen, Brennstoffzellen, Salzakkus, Wasser- und Magnetmotoren, um nur einige zu nennen. Umweltfreundliche Individualmobilität ist möglich, auch ohne den mehr als zweifelhaften Elektroantrieb. Am Zustand der Erde ist aber sicherlich nicht nur die Verbrennung fossiler Energieträger schuld. Die Auswirkungen der vielen Tausend Atomversuche in der Vergangenheit, die allgemeine Umweltverschmutzung aus Industrie und Landwirtschaft, sowie die immer stärker werdenden elektromagnetischen Einflüsse – flächendeckender Mobilfunk – sollten hier ebenso Beachtung finden.

Anette Friederich, Wendeburg

Das Verhalten erinnert an das Faustrecht

Selbsternannte Umweltschützer meinen mit ihrer neusten Aktivität, sie vertreten Recht und Anstand gegen alle, die anders denken und die sich an eine gemeinsame Ordnung halten. Das Auftreten dieser Umweltschützer wirkt wie das veraltete Faustrecht im Mittelalter, das eher Rechtsunsicherheit als Frieden schuf. Ist man sich eigentlich im Klaren, dass mit einem derartigen Handeln viel größerer Schaden erzeugt wird. Denn: Mit diesem Ellenbogeneinsatz wird das Vertrauen an jede zweckmäßige Rechtsordnung ruiniert. Oder ist es jetzt auch noch unmoralisch geworden, diese Eigenmächtigkeit als fragwürdig zu verstehen?

Jürgen Westensee, Braunschweig

Das Gewaltmonopol liegt nur beim Staat

Was ist der Unterschied zwischen „Fridays for Future“ und den Protesten von Aktivisten in Wolfsburg, im Hambacher Forst oder bei Besetzungen von Kraftwerken? Die „Fridays for Future“-Leute haben mit friedlichen Demonstrationen schon viel erreicht: Gespräche mit einzelnen Politikern vom Bund bis zu den Kommunen, aber auch Auftritte vor internationalen Gremien. Und all diese Gespräche haben bereits Entscheidungsprozesse in Gang gesetzt. Dazu sage ich nur Respekt, auch wenn ich nicht alles befürworte, was „Fridays for Future“ so fordert. Währenddessen sind die Aktivisten von Wolfsburg und die übrigen genannten für mich einfach Kriminelle, die Nötigungen, Eingriffe in den Bahnverkehr, Hausfriedensbruch oder auch Sachbeschädigungen verüben. Ich halte es für schwer erträglich, dass unter dem Deckmantel einer politischen Meinung einfach so kriminelle Taten verübt werden und hoffe, dass die Bestrafung schnell erfolgt. Denn das Gewaltmonopol liegt beim Staat und nirgendwo anders.

Klaus Hantelmann, Wolfenbüttel

Die Autolobby hat noch zu viel Einfluss

Der optimale Schnittpunkt zwischen Ökonomie und Ökologie ist unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen kompliziert zu gestalten. Wenn jedoch staatliche Aufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger unter dem informell stark ausgeprägten Einfluss der Automobillobby beispielsweise notwendige infrastrukturelle Ausgleichsmaßnahmen zugunsten einer ökologischen Ausrichtung jahrzehntelang ignorieren, werden objektive Grenzen des quantitativen Wachstums – insbesondere durch klimatische Veränderungen – dramatisch sichtbar. Bereits eine dringend notwendige Geschwindigkeitsreduzierung auf Autobahnen, wie in allen EU-Staaten, wäre ein erster konstruktiver Schritt in die richtige Richtung, bezüglich Schadstoffminimierung und der Reduzierung von Schwerverletzten und Unfalltoten herbeizuführen. Fundamentalistisch alles wie bisher der Automobilindustrie unterzuordnen, zerstört letztendlich die Lebensgrundlage und versperrt den ökonomischen, sozialen und kulturellen Strukturwandel! Und wenn wie gehabt in Wolfsburg jenseits des Mittellandkanals bestimmt wird, was diesseits in der Stadt auf der Agenda zu stehen hat, so ist das als kontraproduktiv zu bewerten.

Klaus Kunz, Rühen