„Ergebnisse sind nicht sichtbar“

Singapur Zu „Trump feiert Gipfel mit Kim als Erfolg“ vom 13. Juni:

Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem Machthaber in Nordkorea Kim Jong-un erinnert mich sehr stark an Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Wie im Märchen sind die Kleider (hier in diesem Falle die Ergebnisse des Treffens) nicht sichtbar. Aber alle Welt redet darüber und diskutiert über Dinge, die (noch) gar nicht existieren. Aber das ist wohl ein Markenzeichen des Twitterlis Donald Trump, der zu seinem Volk gern in Rätseln spricht und ihm die Interpretation dieser Rätsel überlässt.

Klaus Krellmann, Bad Lauterberg