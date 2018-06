„Willkommenspolitik Merkels hat ausgedient“

Berlin Zu „Ultimatum für die Kanzlerin“ vom 14. Juni:

Herr Seehofer, bieten Sie Frau Merkel Paroli, und bleiben Sie bei Ihrer angekündigten Asylpolitik.

Frau Merkel mit ihrer Willkommenspolitik beim Asyl hat ausgedient. Es wird höchste Zeit, dass in der Bundesregierung der Aufstand tobt. Frau Merkel, begreifen Sie endlich, Deutschland ist kein

Warenhaus, wo man ein und ausgehen kann, wann man will.

Aber in Deutschland soll man die Klappe halten, Arbeiten gehen und Steuern bezahlen. Benutzen Sie lieber die Gelder für Menschen, die Deutschland mit aufgebaut haben, heute in Pflegeheimen liegen und nicht richtig versorgt werden.

Werner Lambert, Salzgitter

Der CSU geht es nur um die Landtagswahl

Auch dazu:

Das Gezeter der CSU über die deutsche Flüchtlingspolitik ist nicht der Sache selbst, sondern einzig und allein der bayerischen Landtagswahl im Oktober geschuldet. Es droht der CSU der Verlust der absoluten Mehrheit.

Was da möglicherweise nach Jahren des CSU-Parteienfilzes alles ans Tageslicht kommen könnte?

Wenn Herr Kurz unter lautem Beifall Seehofers von der „Achse der Willigen“ spricht, erinnert das fatal an die „Koalition der Willigen“, die hauptverantwortlich für die Flüchtlingsströme ist. Und ausgerechnet diejenigen, die am lautesten die Flüchtlingsströme beklagen, fordern nun auch am lautesten weitere Kriegseinsätze der Bundeswehr im Nahen Osten.

Werner Knurr, Hornburg