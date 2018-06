Berlin Zu „Steuergeld nicht für Mütterrente“ vom 4. Juni:

Ist die Bundesrepublik Deutschland ein sozialer Staat? Über die Mütterrente will ich nicht diskutieren. Doch wo bleibt das Soziale, wenn zum Bezahlen nur die Rentenkasse herhalten muss. Kinder bekamen und bekommen doch Mitmenschen aller Schichten.

Wolfgang Sump, Braunschweig

Die SPD macht sich selbst den Garaus

Auch dazu:

Wiederum ein Griff des Staates in die Kasse der Beitragspflichtigen. Und wieder hat die SPD die Finger mit in dem bösen Spiel. Sie arbeitet unentwegt am Rückgang ihrer Werte in den Umfragen wie bei den Wahlergebnissen.

Täuscht der Eindruck, dass die „führenden Genossen“ mutwillig ihrer Partei den Garaus machen wollen?

Hartmut Schulz, Wolfenbüttel